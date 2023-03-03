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Латвия уже выделила на военную помощь Украине более 1 процента ВВП, - президент

Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr com valstsprezidents)
Автор: Карина Левицкая

Латвия выделила в поддержку Украины более 1 процента ВВП, и это лишь на военную помощь.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

"Поддержка Латвией Украины уже превысила 1 процент ВВП, это речь идет только о военной поддержке. Это для нас приоритет, поскольку в течение следующих месяцев Украину ждут решающие боевые действия и мы безусловно поддерживаем Украину в эти времена", - подчеркнул латвийский президент.

Он также добавил, что его страна продолжает работать над поставками разнообразной военной техники и оборудования в Украину.

"Мы также общаемся с союзниками, убеждаем их в необходимости обеспечения скорых поставок того, что они обещали, мы также осуществляем подготовку украинских военных", - подчеркнул Левитспид.

Напомним, сегодня Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов.

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