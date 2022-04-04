Латвия вслед за Литвой понизила уровень дипломатических отношений с Россией

Правительство Латвии приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Причиной этого стали преступления, которые совершили российские военные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса .

Он пообещал сообщить о конкретных решениях позднее, после завершения внутренних процедур.

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понизит дипломатические отношения с Российской Федерацией", - написал в Twitter глава МИД.

Напомним, накануне Литва объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

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