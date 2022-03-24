Латвия внесла в "черный список" 25 представителей российского шоубиза за поддержку войны

Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных для присутствия в стране личностей 25 российских представителей сферы развлечений и культуры за выражение активной поддержки агрессии РФ против Украины и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал LSM .

Министерство культуры на этой неделе призвало Латвию внести в список нежелательных лиц более 20 человек, принявших участие в мероприятии, прошедшем в Москве на стадионе "Лужники" 18 марта, по случаю очередной годовщины оккупации Россией украинского Крыма и поддержки нынешней войны против Украины.

Как рассказали в министерстве, эти российские артисты выражают "активную политическую поддержку многолетней агрессии российских властей против Украины".

Решение главы МИДа Эдгарса Ринкевичса относительно включения в "черный список" этих лиц предусматривает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

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Напомним, перед этим страны Балтии, а также Польша, призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.

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