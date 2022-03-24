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Латвия внесла в "черный список" 25 представителей российского шоубиза за поддержку войны

Новина українською →
Латвия, Четверг 24 марта 2022 04:57
Латвия внесла в "черный список" 25 представителей российского шоубиза за поддержку войны Фото: здание министерства иностранных дел Латвии (LETA / Zane Bitere)
Автор: Владимир Костырин

Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных для присутствия в стране личностей 25 российских представителей сферы развлечений и культуры за выражение активной поддержки агрессии РФ против Украины и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал LSM.

Решение главы МИДа Эдгарса Ринкевичса относительно включения в "черный список" этих лиц предусматривает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Как рассказали в министерстве, эти российские артисты выражают "активную политическую поддержку многолетней агрессии российских властей против Украины".

В "черный список" вошли: Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Виктор Полаков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория, Денис Мацуев, Мики Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов.

Министерство культуры на этой неделе призвало Латвию внести в список нежелательных лиц более 20 человек, принявших участие в мероприятии, прошедшем в Москве на стадионе "Лужники" 18 марта, по случаю очередной годовщины оккупации Россией украинского Крыма и поддержки нынешней войны против Украины.

Ранее мы писали, что за голову Юлии Чичериной была объявлена награда.

Напомним, перед этим страны Балтии, а также Польша, призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.

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