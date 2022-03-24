Латвія внесла до "чорного списку" 25 представників російського шоубізу за підтримку війни

Міністерство закордонних справ Латвії включило до списку небажаних для присутності в країні осіб 25 російських представників сфери розваг і культури за вираження активної підтримки агресії РФ проти України та війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал LSM.