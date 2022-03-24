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Латвія внесла до "чорного списку" 25 представників російського шоубізу за підтримку війни

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Латвія, Четвер 24 березня 2022 04:57
Латвія внесла до "чорного списку" 25 представників російського шоубізу за підтримку війни Фото: будівля міністерства закордонних справ Латвії (LETA / Zane Bitere)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство закордонних справ Латвії включило до списку небажаних для присутності в країні осіб 25 російських представників сфери розваг і культури за вираження активної підтримки агресії РФ проти України та війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал LSM.

Рішення глави МЗС Едгарса Рінкевічса щодо включення до "чорного списку" цих осіб передбачає заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Як розповіли в міністерстві, ці російські артисти висловлюють "активну політичну підтримку багаторічної агресії Російської влади проти України".

До "чорного списку" увійшли: Марія Сіттель, Дмитро Губернієв, Володимир Машков, Артем Жога, Тіна Канделакі, Віктор Полаков, Поліна Гагаріна, Микола Расторгуєв, Віталій Локтєв, Олександр Єрохін, Сергій Перегуда, Василь Герелло, Наталія Подільська, Анастасія Макєєва, Вікторія , Денис Мацуєв, Микита Міхалков, Валерій Гергієв, Дмитро Стрєльцов, Олексій Тарасов, Павло Сучков, Олексій Кантур, Сергій Полунін, Вікторія Циганова, Стас Михайлов.

Міністерство культури цього тижня закликало Латвію внести до списку небажаних осіб понад 20 людей, які взяли участь у заході, що пройшов у Москві на стадіоні "Лужники" 18 березня, з нагоди чергової річниці окупації Росією українського Криму та підтримки нинішньої війни проти України.

Раніше ми писали, що за голову Юлії Чичеріної була оголошена нагорода.

Нагадаємо, перед цим країни Балтії, а також Польща, закликали ЄС заборонити вантажні перевезення в Росію і Білорусь.

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