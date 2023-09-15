Латвія не вилучатиме машини з номерами РФ, які вже перебувають у Євросоюзі

Латвія не конфіскуватиме автомобілі на російських номерах, якщо вони вже знаходяться на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За даними податкової служби країни, заходи щодо заборони на автомобілі з російськими номерами стосуються лише ситуації перетину кордону та «не стосуються транспортних засобів, зареєстрованих у РФ, які вже перебувають на території ЄС.

Латвія також не конфіскуватиме у росіян особисті речі при переході кордону, включаючи смартфони. При цьому ввезення персональних речей може бути заборонене, тільки якщо вони ввозяться в кількостях, які викликають підозри, що ці речі можуть бути призначені для комерційних цілей.

Що цьому передувало

Естонія, Литва та Латвія 13 вересня оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Таким чином у разі прибуття на кордон машини з номерами РФ водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до Росії, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з російськими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати. Але в уряді зазначають, що ще не вирішили, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, що знаходяться на території країни, і розглядають різні варіанти.