Латвія відправить Україні додаткову допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Латвія вирішила відправити гуманітарну допомогу Україні, яка необхідна для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення частини Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Латвії, про яке пише LSM.lv.
Пакет гуманітарної допомоги оцінюють у приблизно 430 тисяч євро. До нього входять електрогенератори, компресори, насосні станції, рятувальні жилети, спальні мішки, труби, мотопомпи, водолазні рукавички, черевики, квадроцикли та інше обладнання, яке буде відправлено в Україну.
Підрив Каховської ГЕС завдав значної шкоди регіону, людям та інфраструктурі. Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою Латвії, а ковдри та гумові чоботи - з державного матеріального резерву.
"Фінансування гуманітарної допомоги буде виділено з державного бюджету на непередбачені витрати. Очікується, що загальні передбачувані витрати на відновлення матеріальних ресурсів наступного року становитимуть 433 119 євро, а транспортні витрати попередньо оцінюються у 20 000 євро цього року", - пише видання.
Раніше уряд Латвії погодився виділити 200 000 євро на допомогу Україні в подоланні екологічної та гуманітарної кризи.
Росія в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.
Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.
До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.
Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.
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