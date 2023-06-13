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Латвия отправит Украине дополнительную помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС

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Вторник 13 июня 2023 20:44
Латвия отправит Украине дополнительную помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС Фото: Последствия подрыва ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Латвии, о котором пишет LSM.lv.

Пакет гуманитарной помощи оценивается в примерно 430 тысяч евро. В него входят электрогенераторы, компрессоры, насосные станции, спасательные жилеты, спальные мешки, трубы, мотопомпы, водолазные перчатки, ботинки, квадроциклы и другое оборудование, которое будет отправлено в Украину.

Подрыв Каховской ГЭС нанес значительный ущерб региону, людям и инфраструктуре. Гуманитарная помощь будет предоставлена Государственной пожарно-спасательной службой Латвии, а одеяла и резиновые сапоги - из государственного материального резерва.

"Финансирование гуманитарной помощи будет выделено из государственного бюджета на непредвиденные расходы. Ожидается, что общие предполагаемые расходы на восстановление материальных ресурсов в следующем году составят 433 119 евро, а транспортные расходы предварительно оцениваются в 20 000 евро в этом году", - пишет издание.

Ранее правительство Латвии согласилось выделить 200 000 евро на помощь Украине в преодолении экологического и гуманитарного кризиса.

Подрыв Каховской ГЭС

Россия в ночь на 6 июня взорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого были затоплены десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация в Херсоне и области

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

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