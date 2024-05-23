Латвія виділить 6 млн євро на розвиток інфраструктури в Україні

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

На зустрічі представників Міністерства розвитку громад України з латвійською делегацією на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

Латвія зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів, повідомили в уряді.

Передбачається, що для українських експортерів і для їхніх латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме наземний і морський транспорт.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга.

Представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.