ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия выделит 6 млн евро на развитие инфраструктуры в Украине

Четверг 23 мая 2024 02:52
UA EN RU
Латвия выделит 6 млн евро на развитие инфраструктуры в Украине Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине. Ожидается, что аналогичный объем поддержки будет заложен и на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

На встрече представителей Министерства развития общин Украины с латвийской делегацией во главе с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом стороны обсудили развитие логистических цепочек, создание выгодных финансовых и экономических условий и стимулирование экономического сотрудничества между странами.

Латвия заинтересована в укреплении экономических связей, в частности, в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развития экспортных путей, сообщили в правительстве.

Предполагается, что для украинских экспортеров и их латвийских партнеров будет сформировано предложение по комбинированному логистическому решению, которое будет включать наземный и морской транспорт.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использования сервиса єЧерга.

Представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет возобновлено воздушное сообщение.

Напомним, согласно данным Telegram-канала UA War Infographics, в денежном эквиваленте ущерб от повреждения и разрушения инфраструктуры и зданий Украины составляет 153 миллиарда долларов.

9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Депутаты в пояснительной записке в соответствующий проект объяснили решение провалом региональной политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфраструктура Латвия
NEWS
Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico
Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией