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Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям: яку саме

Фото: Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Латвії направить 2,4 млн євро на оплату медичних послуг для українських біженців. Відповідне рішення має бути ухвалено 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Гроші будуть виділені з резервних фондів. 2.25 млн будуть скеровані Національній службі охорони здоров’я, щоб покрити витрати, які відбулись з 1 червня по 30 вересня 2022 року. Залишок суми направлять на Службу екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що понад тисячі росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, яке ввели після вторгнення РФ в Україну.

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Латвія