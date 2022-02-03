Латвия увеличивает оборонный бюджет: нужны инвестиции на случай угрозы

Президент страны Эгилс Левитс выступил в Сейме, где обсуждались вопросы внешней политики и обороны на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он ожидает, что Сейм примет решение о дальнейшем увеличении расходов на оборону.

необходимы, чтобы страна могла удовлетворить большинство своих потребностей в случае угрозы.

"Чтобы у нас были не только собственные военные возможности, но и дополнительные рабочие места и система снабжения в кризис. Тем более нет гарантии, что мы получим боеприпасы, оружие или другие предметы первой необходимости из других стран. Нет гарантии, что мы получим все это, когда нам это понадобится", - сказал он.

Он также отметил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы договорились объединиться, чтоб защитить Балтийский регион.

"Учась на исторических ошибках и принимая во внимание агрессивную политику России, мы договорились между министрами обороны Эстонии, Латвии и Литвы сделать Балтийский регион одним из направлений операций. Это означает, что наши военнослужащие смогут перемещаться через внутренние границы Пабрикс", - сказал Левитс.

Он также отметил, что страна старается всеми силами помогать Украине. К примеру,