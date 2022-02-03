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Латвия увеличивает оборонный бюджет: нужны инвестиции на случай угрозы

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Латвия, Четверг 03 февраля 2022 06:23
Латвия увеличивает оборонный бюджет: нужны инвестиции на случай угрозы Фото: Эгилс Левитс, президент Латвии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Латвия должна увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП в ближайшие годы. Такие инвестиции необходимы стране на случай угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Президент страны Эгилс Левитс выступил в Сейме, где обсуждались вопросы внешней политики и обороны на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он ожидает, что Сейм примет решение о дальнейшем увеличении расходов на оборону.

"Мы вносим вклад в коллективную оборону. Это включает в себя значительный финансовый вклад в оборонный бюджет - 2,3 процента ВВП. Страны НАТО стремятся к 2 процентам, поэтому мы собираемся превысить это", - сказал президент.

Он подчеркнул, что эти инвестиции необходимы, чтобы страна могла удовлетворить большинство своих потребностей в случае угрозы.

"Чтобы у нас были не только собственные военные возможности, но и дополнительные рабочие места и система снабжения в кризис. Тем более нет гарантии, что мы получим боеприпасы, оружие или другие предметы первой необходимости из других стран. Нет гарантии, что мы получим все это, когда нам это понадобится", - сказал он.

Он также отметил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы договорились объединиться, чтоб защитить Балтийский регион.

"Учась на исторических ошибках и принимая во внимание агрессивную политику России, мы договорились между министрами обороны Эстонии, Латвии и Литвы сделать Балтийский регион одним из направлений операций. Это означает, что наши военнослужащие смогут перемещаться через внутренние границы Пабрикс", - сказал Левитс.

Он также отметил, что страна старается всеми силами помогать Украине. К примеру, Министерство обороны Латвии только что аккредитовало военного атташе Украины. Также страна поддержала Украину системой ПВО Stinger и отправит латвийских солдат для тренировочной операции под руководством Канады в Украине.

Напомним, что Латвия отправит своих военных инструкторов в Украину. Они будут обучать украинских военных.

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