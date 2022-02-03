Латвія збільшує оборонний бюджет: потрібні інвестиції на випадок загрози

Латвія повинна збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП в найближчі роки. Такі інвестиції необхідні країні на випадок загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Президент країни Егілс Левітс виступив у Сеймі, де обговорювалися питання зовнішньої політики і оборони на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він очікує, що Сейм прийме рішення про подальше збільшення витрат на оборону.

"Ми робимо внесок у колективну оборону. Це включає в себе значний фінансовий внесок в оборонний бюджет - 2,3 відсотка ВВП. Країни НАТО прагнуть до 2 відсотків, тому ми збираємося перевищити це", - сказав президент.

Він підкреслив, що ці інвестиції необхідні, щоб країна могла задовольнити більшість своїх потреб у разі загрози.

"Щоб у нас були не тільки власні військові можливості, а й додаткові робочі місця і система постачання в кризу. Тим більше немає гарантії, що ми отримаємо боєприпаси, зброю або інші предмети першої необхідності з інших країн. Немає гарантії, що ми отримаємо все це, коли нам це знадобиться", - сказав він.

Він також зазначив, що влада Естонії, Латвії та Литви домовилися об'єднатися, щоб захистити Балтійський регіон.

"Навчаючись на історичних помилках і беручи до уваги агресивну політику Росії, ми домовилися між міністрами оборони Естонії, Латвії та Литви зробити Балтійський регіон одним з напрямків операцій. Це означає, що наші військовослужбовці зможуть переміщатися через внутрішні кордони", - сказав Левітс.