Латвия усилила контроль на границе с Эстонией и Литвой

В Латвии на границах с Эстонией и Литвой усилили контрольные меры для всех въезжающих в страну. Однако граница остается открытой и все ведущие дороги, как и раньше доступны.

Об этом сообщает ERR.

Как сообщается, теперь людям для того, чтобы въехать в Латвию, необходимо предъявить QR-код, который можно получить при предварительной регистрации в электронной базе данных.

Регистрация на сайте covidpass.lv позволяет латвийской власти следить за тем, кто въезжает в страну и за соблюдением этими людьми требований к самоизоляции. При этом для жителей приграничных городов, которые ходят на работу за границу, никаких изменений не произошло.

Напомним, ранее правительство Латвии продолжило чрезвычайную ситуацию в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в 12 латвийских районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.