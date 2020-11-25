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Латвия усилила карантин из-за пандемии

Среда 25 ноября 2020 10:30
Латвия усилила карантин из-за пандемии
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Латвии в 12 районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, с 27 ноября ученики начальной школы и дети дошкольного возраста продолжат ходить в учебные заведения. Остальные ученики должны будут перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, общественный транспорт будет перевозить до 50% пассажиров от своей емкости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможного количества.

Также будут закрыты все культурные заведения, а выставки и ярмарки откладываются. Кроме того, запрещаются частные вечеринки, за исключением таких событий, как похороны и крестины.

Напомним, власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения. Он продлится в стране как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

Вместе с тем недавно правительство Латвии приняло решение штрафовать людей, которые не носят маски в общественных местах. Размер штрафа будет колебаться от 10 до 50 евро.

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