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Латвія посилила карантин через пандемію

Середа 25 листопада 2020 10:30
Латвія посилила карантин через пандемію
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Латвії у 12 районах навколо Риги запровадили нові карантинні обмеження. Їх посилили у тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував на 50% середні показники в країні.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, з 27 листопада лише учні початкової школи та діти дошкільного віку продовжать ходити у навчальні заклади. Решта учнів повинні будуть перейти на дистанційне навчання.

Крім того, громадський транспорт буде перевозити до 50% пасажирів від своєї місткості, а закладам торгівлі дозволено одночасно впускати 20% клієнтів від можливої кількості.

Також будуть зачинені усі культурні заклади, а виставки і ярмарки відкладаються. Крім того, забороняються приватні вечірки, за винятком таких подій, як похорони та хрестини.

Нагадаємо, влада Латвії ввела в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Він триватиме в країні як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

Разом з тим нещодавно уряд Латвії вирішив штрафувати людей, які не носять маски в громадських місцях. Розмір штрафу буде коливатися від 10 до 50 євро.

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