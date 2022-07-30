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Латвия после теракта в Еленовке снова призвала ограничить въезд россиян в ЕС

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Рига, Суббота 30 июля 2022 21:37
Латвия после теракта в Еленовке снова призвала ограничить въезд россиян в ЕС Фото: Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Иван Носальский

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в Twitter.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государственного спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.

Стоит заметить, что Латвия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам еще 24 февраля.

При этом в Сейме Латвии призывали запретить предоставление гражданам РФ шенгенских виз 23 февраля. Тогда соответствующее заявление сделал депутат Рихардс Колс.

Напомним, ранее стало известно, что латвийские пограничники усилили проверки на границе с РФ и просят российских иммигрантов подписать документ с осуждением войны в Украине.

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