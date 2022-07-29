Латвия на границе просит россиян подписать документ об осуждении войны в Украине

Латвийские пограничники усилили проверки на границе с РФ и просят российских иммигрантов подписать документ с осуждением войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Отмечается, что в соцсетях россияне, иммигрировавшие в Латвию, выразили возмущение из-за проверок на границе. В Службе государственной охраны Латвии подтвердили, что граждане России и Беларуси подлежат усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля.

"Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают военную агрессию России против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Во время проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах", - говорится в ответе службы.

Уже 62 иностранцам было отказано во въезде в Латвию, среди них 41 россиянин, 14 белорусов и 7 граждан других стран. Также для таких лиц аннулируют визу для поездок в Шенгенскую зону.

Россия уже выразила недовольство и направила ноту в Министерство иностранных дел Латвии. Однако глава ведомства Эдгарс Ринкевичс отметил, что пограничники действуют в рамках законодательства.

"Мы будем продолжать действовать в интересах нашей безопасности. В то же время хочу добавить, что нам известны также случаи, когда на граждан Латвии, которые едут в Россию или Беларусь, оказывают влияние, их пытаются завербовать", - сказал министр.