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Латвія та Естонія вимагають "конкретного графіка" вступу України до НАТО

Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Латвія та Естонія хочуть, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі в середині липня було досягнуто чіткого прогресу щодо заявки України на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Ми сподіваємося на конкретний графік вступу України до НАТО. Я вважаю, що це в загальних інтересах НАТО, а також в інтересах України і в інтересах безпеки Європи і світу загалом", - заявив президент Латвії Егіліс Левітас у Ризі після зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запросив президента України на літній саміт Альянсу. Також він додав, що Володимир Зеленський зі свого боку ухвалив запрошення.

Крім того, Володимир Зеленський розраховує на ухвалення амбітних рішень щодо майбутнього вступу України до НАТО на саміті Альянсу.

Також нещодавно Столтенберг відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з президентом та підтвердив, що майбутнє України в альянсі.

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