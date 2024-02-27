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Латвія ще на рік продовжила обмеження на в’їзд для громадян РФ

Фото: Латвія ще на рік продовжила обмеження на в’їзд для громадян РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Латвії ще на рік продовжив чинні обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як зазначається, чинні обмеження спливають на початку березня. У зв'язку з цим латвійський уряд вирішив продовжити їх до 4 березня 2025 року.

Ця постанова передбачає обмеження на в'їзд громадян РФ, які бажають перетнути зовнішній кордон Європейського союзу з туристичною та розважальною метою.

Зараз росіяни можуть отримати візи для в’їзду лише у виняткових випадках:

  •  за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії.
  • "з гуманітарних міркувань" у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.

Обмеження на в'їзд росіян у Латвію

Обмеження  на в’їзд для громадян РФ було запроваджено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.

Окрім того, у січні цього року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів покинути країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів

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