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Латвия еще на год продлила ограничения на въезд для граждан РФ

Фото: Латвия еще на год продлила ограничения на въезд для граждан РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Латвии еще на год продлило действующие ограничения на въезд на территорию страны граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, действующие ограничения истекают в начале марта. В связи с этим латвийское правительство решило продлить их до 4 марта 2025 года.

Это постановление предусматривает ограничение на въезд граждан РФ, желающих пересечь внешнюю границу Европейского союза с туристической и развлекательной целью.

Сейчас россияне могут получить визы для въезда только в исключительных случаях:

  • по заявлениям членов семьи граждан Латвии или других стран ЕС и от россиян с видом на жительство в Латвии.
  • "по гуманитарным соображениям" в случае болезни или смерти близкого родственника, угрозы для себя или участия в заседании суда в Латвии.

Ограничение на въезд россиян в Латвию

Ограничение на въезд для граждан РФ было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.

Кроме того, в январе этого года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.

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