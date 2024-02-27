Латвия еще на год продлила ограничения на въезд для граждан РФ

Правительство Латвии еще на год продлило действующие ограничения на въезд на территорию страны граждан России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, действующие ограничения истекают в начале марта. В связи с этим латвийское правительство решило продлить их до 4 марта 2025 года.
Это постановление предусматривает ограничение на въезд граждан РФ, желающих пересечь внешнюю границу Европейского союза с туристической и развлекательной целью.
Сейчас россияне могут получить визы для въезда только в исключительных случаях:
Ограничение на въезд для граждан РФ было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.
Кроме того, в январе этого года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.
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