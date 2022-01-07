Латвия рекомендовала авиакомпаниям не летать над Казахстаном

Агентство гражданской авиации Латвии дало рекомендации авиакомпаниям на фоне ситуации в Казахстане. Самолетам советуют обходить воздушное пространство Казахстана, поскольку оно является небезопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление латвийского агентства .

"Агентство пришло к выводу, что беспорядки на территории Казахстана с применением огнестрельного оружия и эскалация противостояния создают высокую угрозу безопасности для гражданских самолетов, следующих в аэропорты Казахстана", - говорится в заявлении.

Также у самолетов могут возникнуть проблемы с выбором резервного аэропорта при полете над Казахстаном.

"На основании оценки рисков агентство посоветовало авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Казахстана и оценить возможность использования воздушного пространства Казахстана для полетов в другие аэропорты назначения", - отмечается в заявлении.