Латвия разрешила шести нелегалам остаться в стране

Сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы 16 человек. Однако из них шесть человек смогут остаться на территории Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Латвии .

" Шесть человек были задержаны в минувший день за незаконное пересечение государственной границы. По гуманитарным причинам этим людям не препятствовали пересечь границу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 10 августа этого года 1284 человека не смогли незаконно пересечь государственную границу Латвии.