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Латвия разрешила шести нелегалам остаться в стране

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Рига, Вторник 21 сентября 2021 13:24
Латвия разрешила шести нелегалам остаться в стране Фото: Латвия разрешила шести нелегалам остаться в стране (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы 16 человек. Однако из них шесть человек смогут остаться на территории Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Латвии.

"Шесть человек были задержаны в минувший день за незаконное пересечение государственной границы. По гуманитарным причинам этим людям не препятствовали пересечь границу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 10 августа этого года 1284 человека не смогли незаконно пересечь государственную границу Латвии.

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