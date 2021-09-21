Латвія дозволила шести нелегалам залишитися в країні

Співробітники Державної прикордонної служби запобігли спробі незаконного перетину латвійсько-Білоруського державного кордону 16 осіб. Однак з них шестеро людей зможуть залишитися на території Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби Латвії .

" Шість осіб були затримані в минулий день за незаконний перетин державного кордону. З гуманітарних причин цим людям не перешкоджали перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 10 серпня цього року 1284 людини не змогли незаконно перетнути державний кордон Латвії.