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Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії

Фото: Латвія не впустить до себе росіян, які тікають від мобілізації (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Латвія має план дій у разі, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс, цей план певною мірою вже випробувано на латвійсько-білоруському кордоні.

"У Латвії накопичено чималий досвід, та й організоване білорусами "тренування" пішло на користь професіоналізму латвійських служб", - підкреслив міністр.

За його словами, на прикордонній з Росією території Латвії зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.

"Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена й Росія, тому що зараз ми бачимо, як люди, котрі намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону", - уточнив Кучинскіс.

Крім того, очільник МВС Латвії наголосив, що останнім часом правоохоронним органам також доводиться частіше стикатися з дезінформацією білорусів у Telegram-каналах.

"Наприклад, поширюються відео зі слідами на снігу, які нібито залишили латвійські прикордонники, перетягуючи на територію Білорусі тіло іноземця, і є достатньо довірливих людей, які в це вірять", - розповів міністр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Латвії через навалу росіян хочуть змінити закон про репатріацію.

Раніше ми писали, що у Латвії розкрили двох олігархів, які займалися забезпеченням армії РФ.

Крім того, Латвійська національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила анулювати латвійську ліцензію російського телеканалу "Дождь", який позиціонує себе як "опозиційний".

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Латвія