ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Латвія протестує морські дрони в Балтійському морі: відповідь на нові загрози

Середа 21 травня 2025 18:25
UA EN RU
Латвія протестує морські дрони в Балтійському морі: відповідь на нові загрози Ілюстративне фото: Латвія тестуватиме морські дрони (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Латвійські війська разом із союзниками почнуть випробовувати сучасні морські дрони. Такі випробування пройдуть на новому полігоні на березі Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Як зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, в умовах зростаючих загроз безпеці важливо розвивати морські безпілотники. При цьому для зміцнення національної оборони країни важливим кроком є випробування таких дронів у природних умовах.

"Створюючи майданчик для тестування морських дронів, ми одночасно підтримуємо розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості", - додав він.

У законодавство країни вже внесли зміни, які дадуть змогу проводити випробування морських дронів у морі безпечно і під контролем. Перші випробування на військово-морському полігоні Шкеде заплановані на другу половину червня поточного року. Планується, що вони будуть регулярними.

У Міноборони зазначили, що такі випробування сприяють підвищенню оперативної готовності та покращують взаємодію із союзниками.

Україна активно застосовує морські дрони

Нагадаємо, Україна вже розробила власні морські дрони для оборони від російської агресії.

Такі безпілотники українські воїни неодноразово використовували для знищення російських кораблів у Чорному морі.

Також нещодавно СБУ за допомогою морських дронів знищила радіолокаційне обладнання РФ, яке було розміщено на "вишках Бойка".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Балтійське море Дрони
NEWS
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч