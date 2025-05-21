Латвія протестує морські дрони в Балтійському морі: відповідь на нові загрози

Латвійські війська разом із союзниками почнуть випробовувати сучасні морські дрони. Такі випробування пройдуть на новому полігоні на березі Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Як зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, в умовах зростаючих загроз безпеці важливо розвивати морські безпілотники. При цьому для зміцнення національної оборони країни важливим кроком є випробування таких дронів у природних умовах.

"Створюючи майданчик для тестування морських дронів, ми одночасно підтримуємо розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості", - додав він.

У законодавство країни вже внесли зміни, які дадуть змогу проводити випробування морських дронів у морі безпечно і під контролем. Перші випробування на військово-морському полігоні Шкеде заплановані на другу половину червня поточного року. Планується, що вони будуть регулярними.

У Міноборони зазначили, що такі випробування сприяють підвищенню оперативної готовності та покращують взаємодію із союзниками.