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Латвия протестирует морские дроны в Балтийском море: ответ на новые угрозы

Среда 21 мая 2025 18:25
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Латвия протестирует морские дроны в Балтийском море: ответ на новые угрозы Иллюстративное фото: Латвия будет тестировать морские дроны (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Латвийские войска вместе с союзниками начнут испытывать современные морские дроны. Такие испытания пройдут на новом полигоне на берегу Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Как отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, в условиях растущих угроз безопасности важно развивать морские беспилотники. При этом для укрепления национальной обороны страны важным шагом является испытание таких дронов в природных условиях.

"Создавая площадку для тестирования морских дронов, мы одновременно поддерживаем развитие инноваций в сфере оборонной промышленности", - добавил он.

В законодательство страны уже внесли изменения, которые позволят проводит испытание морских дронов в море безопасно и под контролем. Первые испытания на военно-морском полигоне Шкеде запланированы на вторую половину июня текущего года. Планируется, что они будут регулярными.

В Минобороны отметили, что такие испытания способствуют повышению оперативной готовности и улучшают взаимодействие с союзниками.

Украина активно применяет морские дроны

Напомним, Украина уже разработала собственные морские дроны для обороны от российской агрессии.

Такие беспилотники украинские воины неоднократно использовали для уничтожения российских кораблей в Черном море.

Также недавно СБУ при помощи морских дронов уничтожила радиолокационное оборудование РФ, которое было размещено на "вышках Бойко".

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Латвия Балтийское море Дрони
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