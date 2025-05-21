Латвия протестирует морские дроны в Балтийском море: ответ на новые угрозы

Латвийские войска вместе с союзниками начнут испытывать современные морские дроны. Такие испытания пройдут на новом полигоне на берегу Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Как отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, в условиях растущих угроз безопасности важно развивать морские беспилотники. При этом для укрепления национальной обороны страны важным шагом является испытание таких дронов в природных условиях.

"Создавая площадку для тестирования морских дронов, мы одновременно поддерживаем развитие инноваций в сфере оборонной промышленности", - добавил он.

В законодательство страны уже внесли изменения, которые позволят проводит испытание морских дронов в море безопасно и под контролем. Первые испытания на военно-морском полигоне Шкеде запланированы на вторую половину июня текущего года. Планируется, что они будут регулярными.

В Минобороны отметили, что такие испытания способствуют повышению оперативной готовности и улучшают взаимодействие с союзниками.