ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Новина українською →
Рига, Вторник 19 октября 2021 15:20
Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью Фото: Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 19 октября, правительство Латвии приняло решение продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Режим ЧП будет действовать по меньшей мере до 10 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила Кабинету министров, что меры, уже принятые для защиты границы, продолжат действовать и в период чрезвычайной ситуации.

Официальные лица ранее отмечали, что попытки режима Александра Лукашенко, находящегося у власти в Беларуси, принудить граждан третьих стран въехать в Латвию, Литву и Польшу могут рассматриваться как форма гибридной войны или угрозы.

Латвийские пограничники в понедельник, 18 октября, пресекли попытку 15 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. С 10 августа в общей сложности 1785 человек были остановлены при незаконном пересечении государственной границы.

С момента введения чрезвычайного положения 50 человек не были допущены к пересечению государственной границы по гуманитарным соображениям, а всего в этом году было задержано 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Напомним, Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью 11 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миграционный кризис в ЕС Латвия
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине