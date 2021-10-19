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Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

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Рига, Вівторок 19 жовтня 2021 15:20
Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю Фото: Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 19 жовтня, уряд Латвії прийняв рішення продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Режим НС діятиме щонайменше до 10 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва повідомила Кабінету міністрів, що заходи, вже прийняті для захисту кордону, продовжать діяти і в період надзвичайної ситуації.

Офіційні особи раніше відзначали, що спроби режиму Олександра Лукашенка, що знаходиться при владі в Білорусі, примусити громадян третіх країн в'їхати в Латвію, Литву і Польщу можуть розглядатися як форма гібридної війни або загрози.

Латвійські прикордонники в понеділок, 18 жовтня, припинили спробу 15 осіб незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон. З 10 серпня в цілому 1785 осіб були зупинені при незаконному перетині державного кордону.

З моменту введення надзвичайного стану 50 осіб не були допущені до перетину державного кордону з гуманітарних міркувань, а всього цього року було затримано 402 громадянина третіх країн, які незаконно перетнули державний кордон.

Нагадаємо, Латвія оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 11 серпня.

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