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Латвия призвала закрыть небо над Украиной

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Латвия, Четверг 17 марта 2022 20:02
Латвия призвала закрыть небо над Украиной Латвия призвала закрыть небом над Украиной (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сейм Латвии принял заявление, в котором призвал страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, в заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и меры по ограничению российской агрессии" отмечается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Также парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии. Также парламент подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

К тому же сейм ссылается на резолюцию Владимира Зеленского от 28 февраля. В ней он призывает объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной.

Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны – закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов.

Парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины и поставлять военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии.

Отметим, что Латвия стала третьей страной, которая призвала закрыть небо над Украиной, до этого были Литва и Эстония.

Ранее мы сообщали, что парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной.

Также мы писали, что Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию.

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