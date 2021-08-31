Украинцы с сегодняшнего дня могут ехать в Латвию по COVID-сертификату

Сегодня украинский цифровой COVID-сертификат стал совместимым с системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвии. Отныне украинцы могут свободно путешествовать в республику по соответствующему документу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвийской Республике.

"С 31 августа 2021 г., согласно Решению Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 г., COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дия", и QR-код для их проверки являются совместимыми с действующей системой признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз официально признал украинские сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Также РБК-Украина раскрывало подробности того, какие правила изменились для украинцев во время въезда в Италию.

В частности, РБК-Украина писало о том, что Мальта также признала украинские COVID-сертификаты.