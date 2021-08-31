ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы с сегодняшнего дня могут ехать в Латвию по COVID-сертификату

Новина українською →
Латвия, Вторник 31 августа 2021 15:05
Украинцы с сегодняшнего дня могут ехать в Латвию по COVID-сертификату Фото: Латвия признала цифровые COVID-сертификаты Украины (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня украинский цифровой COVID-сертификат стал совместимым с системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвии. Отныне украинцы могут свободно путешествовать в республику по соответствующему документу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвийской Республике.

"С 31 августа 2021 г., согласно Решению Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 г., COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дия", и QR-код для их проверки являются совместимыми с действующей системой признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз официально признал украинские сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Также РБК-Украина раскрывало подробности того, какие правила изменились для украинцев во время въезда в Италию.

В частности, РБК-Украина писало о том, что Мальта также признала украинские COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Латвия
NEWS
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации