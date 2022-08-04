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Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Фото: Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Правительство Латвии приостановило соглашение об экономическом сотрудничестве с правительством РФ на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По информации издания, действие соглашения об экономическом сотрудничестве было приостановлено в понедельник 1 августа.

Также Рига с 1 августа решила приостановить соглашения между Латвией и Россией о создании межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 августа приостановилось действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов.

Также мы писали, что правительство Латвии поддержало снос 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы.

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