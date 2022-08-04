Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Правительство Латвии приостановило соглашение об экономическом сотрудничестве с правительством РФ на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По информации издания, действие соглашения об экономическом сотрудничестве было приостановлено в понедельник 1 августа.
Также Рига с 1 августа решила приостановить соглашения между Латвией и Россией о создании межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 августа приостановилось действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов.
Также мы писали, что правительство Латвии поддержало снос 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы.
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