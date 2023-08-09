UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України

Фото: прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Латвії Кріш’яніса Каріньша.

"Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно", - написав Каріньш.

Він також додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для Росії за агресію проти України.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.

Докладніше про гарантії безпеки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяG7Гарантії безпеки