Латвія порушила справу проти екс-депутата Європарламенту за підтримку агресії РФ

Правоохоронці Латвії почали розслідування щодо колишнього депутата Європарламенту Андрія Мамикіна. Він прославляв і виправдовував воєнні злочини РФ в Україні.

Про це заявила Служба державної безпеки Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVNET .

Кримінальну справу стосовно Мамикіна було порушено за ст. 74.1 Кримінального закону після того, як Служба оцінила його нещодавні висловлювання на кількох лояльних Кремлю російських телеканалах і в соціальних мережах.

"Служба державної безпеки констатувала висловлювання Андрія Мамикіна, які, на її думку, підтримують і прославляють війну, розв'язану Росією проти України", - йдеться в повідомленні.

Додаткову інформацію про хід розслідування Служба надаватиме в міру просування кримінальної справи.

Що раніше Мамикін говорив про Україну

Мамикін останнім часом заявляв кремлівським пропагандистським ЗМІ, що переїхав жити в Росію, "щоб його сини не брали участі в гей-парадах".

В інтерв'ю він іменує вторгнення Росії в Україну використовуваними в Росії термінами, тобто "спецоперацією", і висловлює впевненість, що в Латвії буде відновлено пам'ятники, встановлені свого часу радянською владою.

Крім того, Мамикін розкритикував президента України Володимира Зеленського і стверджував, що в українському місті Буча були продемонстровані "викладені чорні мішки".

Хто такий Мамикін

Латвійський журналіст і політик. Депутат Європейського парламенту з 2014 по 2019 рік.

У 2018 році висувався до Сейму від партії "Російський союз Латвії", проте партія не отримала достатньої підтримки виборців, щоб бути представленою в парламенті.

У 2020 році Мамикін став помічником депутатки Європарламенту від Естонії Яни Том. У 2021 році Мамикін розпочав роботу в Державній інспекції праці як керівник зі стратегічної комунікації, однак не витримав випробувального терміну.

Відносини Латвії та Росії

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".