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Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты, - Минагрополитики

Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр аграрной политики Николай Сольский во время поездки в Латвию обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов. Он также ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, Сольский также встретился с представителями органов местного самоуправления Латвии, представителями администраций латвийских портов, операторами и зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятие этого решения по ускоренной процедуре.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики