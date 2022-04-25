Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты, - Минагрополитики

Министр аграрной политики Николай Сольский во время поездки в Латвию обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов. Он также ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

По данным пресс-службы, Сольский также встретился с представителями органов местного самоуправления Латвии, представителями администраций латвийских портов, операторами и зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятие этого решения по ускоренной процедуре.