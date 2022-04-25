Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти, - Мінагрополітики

Міністр аграрної політики Микола Сольський під час поїздки до Латвії обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів. Він також ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії. Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.