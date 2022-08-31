Латвия за полгода аннулировала более 700 видов на жительство гражданам России

В период с 24 февраля по 26 августа Латвия аннулировала 578 временных видов на жительство (ВНЖ) граждан России и 183 постоянных вида на жительство россиян.

В ведомстве сообщили, что 264 разрешения на проживания в стране аннулировали, поскольку не были своевременно поданы документы. Другие причины аннулирования связаны с прекращением трудовых отношений, изменением причины пребывания в Латвии, получением гражданства Латвии.

Так, например, в 32 случаях были даны неправильные данные, а 24 разрешения аннулированы потому, что иностранец был включен в базу запретов на перемещение. Восемь видов аннулированы, потому что спецслужбы запретили пребывание этих граждан России в Латвии.

Отметим, что на 12 августа у граждан России было 9189 временных ВНЖ, из них 1820 были выданы в связи с инвестициями, а у 37 183 граждан России - постоянные ВНЖ.

Напомним, Латвия вводит дополнительные проверки на границе для россиян и белорусов.

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