UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека

Фото: Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия отреагировала на зверства и военные преступления, которые совершает Российская Федерация. Требует исключить ее из Совета ООН по правам человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Латвия поддерживает отстранение Российской Федерации от Совета ООН по правам человека и будет голосовать соответствующим образом. Страна, которая развязала войну против Украины, совершает грубые и системные нарушения прав человека и военным преступлениям нет места в Совете ООН по правам человека", - пишет Рінкевичс.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияРоссийская Федерация