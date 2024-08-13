Латвія підготувала до передачі Україні близько півтисячі дронів

Коаліція дронів

Нагадаємо, цього року партнери України вирішили створити коаліцію дронів. У її рамках українським захисникам надають безпілотники, котрі активно використовують у війні з росіянами.

Таку ініціативу очолюють Британія та Латвія. Ще в червні Спрудс заявляв, що Латвія передала ЗСУ першу партію дронів, а другу хочуть відправити "найближчим часом".

Також у липні стало відомо про створення спільного фонду коаліції дронів, кошти з якого використовуватимуть для закупівлі безпілотників для українських воїнів.

До речі, нещодавно стало відомо, що у липні бійці ЗСУ використовували більше ударних дронів, ніж російські окупанти.

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