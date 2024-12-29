Латвія підготувала 1000 дронів для передачі Україні

Латвія підготувала до передачі Україні понад 1000 дронів. Відомо, що це будуть безпілотники різних типів.

Про це заявив Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі X (Twitter).

Він нагадав, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. За словами міністра, у 2025 році Латвія виділить ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників в рамках коаліції.

"Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів", - написав Спрудс.

За словами Спрудса, остання цього року партія дронів для України складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів.

Раніше сьогодні стало відомо, що Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.

Нещодавно також було відомо, що Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні. Гроші будуть виділені у рамках "данської ініціативи".

Наразі є домовленості, що перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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