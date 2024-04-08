Латвія перевіряє інформацію щодо участі своїх громадян у війні в Україні на боці РФ

Служба державної безпеки Латвії (VDD) почала перевірку за фактом можливої протиправної участі низки осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії.

За даними видання, у мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у військовій формі та в масках. На столі, за яким вони сиділи, були розставлені коробки з предметами, схожими на термовізори.

Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською мовою: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані термовізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".

Другий чоловік на відео говорить латиською мовою: "Велике спасибі, друзі".

Зазначимо, що 19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального закону, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.