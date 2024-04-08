Латвія перевіряє інформацію щодо участі своїх громадян у війні в Україні на боці РФ

Латвія перевіряє інформацію про можливу участь своїх громадян у війні в Україні на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Служба державної безпеки Латвії (VDD) почала перевірку за фактом можливої протиправної участі низки осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії.
За даними видання, у мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у військовій формі та в масках. На столі, за яким вони сиділи, були розставлені коробки з предметами, схожими на термовізори.
Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською мовою: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані термовізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".
Другий чоловік на відео говорить латиською мовою: "Велике спасибі, друзі".
Зазначимо, що 19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального закону, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.
Латвія займає різку позицію щодо РФ, засуджує країну за її військову агресію проти України і закликає до посилення санкцій щодо Москви.
У дні голосування на "президентських виборах" на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1001 особу. Частину з них вирішили вигнати з країни.
Також дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни небажане.
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