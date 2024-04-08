Латвия проверяет информацию об участии своих граждан в войне в Украине на стороне РФ

Отношение Латвии к России на фоне войны в Украине

Латвия занимает резкую позицию в отношении РФ, осуждает страну за ее военную агрессию против Украины и призывает к ужесточению санкций в отношении Москвы.

В дни голосования на "президентских выборах" на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1001 человека. Часть из них решили изгнать из страны.

Также дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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