Латвія перевірила понад тисячу росіян під час "виборів" РФ. Деяких вирішили депортувати

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Проте у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть з результатом у 90%.

Крім того, незаконне "голосування" проводили на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякування змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що майже опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

Російські ЗМІ писали, що так звані "вибори" російського диктатора Володимира Путіна були найбільш нечесними виборами в історії РФ.

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