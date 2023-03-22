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Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання

Фото: Латвія передасть Україні новий пакет медичного обладнання (facebook.com/povoroznyk.m)
Автор: Константин Широкун

Латвія передасть Україні медичне обладнання на суму 299 тисяч євро. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Планується, що Міністерство охорони здоров'я Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційних установки, один комплект вентилятора і дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу моніторам життєдіяльності

Повідомляється, що транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією.

Нагадаємо, 16 лютого уряд Латвії дозволив передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

На початку березня Латвія передала перші вісім автомобілів, які були конфісковані за водіння у нетверезому стані.

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