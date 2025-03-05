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Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Латвія , Середа 05 березня 2025 20:22
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Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв Фото: Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення передати Україні ще 31 автомобіль, який раніше конфіскували в нетверезих водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Як зазначається, після конфіскації авто належать латвійській державі, яка має право безоплатно передати їх українській стороні.

Загальна вартість конфіскованих авто - 98 755 євро.

Автомобілі надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Частину машин латвійці передадуть:

  • Національній поліції України;
  • Краматорській міській військовій адміністрації;
  • Краматорській міській раді;
  • Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова;
  • Золочівській сільській раді;
  • Арбузинській селищній раді;
  • Сокільницькій сільській раді;
  • Остерській сільській раді.

Програма передачі конфіскованих автомобілів для України діє з 10 березня 2023 року. За цей час Україна отримала вже 676 машин, які використовують як для військових, так і для цивільних потреб.

Передача конфіскованих авто Україні

Нагадаємо, у лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

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