Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв
Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення передати Україні ще 31 автомобіль, який раніше конфіскували в нетверезих водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Як зазначається, після конфіскації авто належать латвійській державі, яка має право безоплатно передати їх українській стороні.
Загальна вартість конфіскованих авто - 98 755 євро.
Автомобілі надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.
Частину машин латвійці передадуть:
- Національній поліції України;
- Краматорській міській військовій адміністрації;
- Краматорській міській раді;
- Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова;
- Золочівській сільській раді;
- Арбузинській селищній раді;
- Сокільницькій сільській раді;
- Остерській сільській раді.
Програма передачі конфіскованих автомобілів для України діє з 10 березня 2023 року. За цей час Україна отримала вже 676 машин, які використовують як для військових, так і для цивільних потреб.
Передача конфіскованих авто Україні
Нагадаємо, у лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.
Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.
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