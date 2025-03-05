Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення передати Україні ще 31 автомобіль, який раніше конфіскували в нетверезих водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM .

Програма передачі конфіскованих автомобілів для України діє з 10 березня 2023 року. За цей час Україна отримала вже 676 машин, які використовують як для військових, так і для цивільних потреб.

Як зазначається, після конфіскації авто належать латвійській державі, яка має право безоплатно передати їх українській стороні.

Передача конфіскованих авто Україні

Нагадаємо, у лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

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