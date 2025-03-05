Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Кабинет министров Латвии принял решение передать Украине еще 31 автомобиль, который ранее конфисковали у нетрезвых водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.
Как отмечается, после конфискации авто принадлежат латвийскому государству, которое имеет право безвозмездно передать их украинской стороне.
Общая стоимость конфискованных авто - 98 755 евро.
Автомобили поступят в распоряжение ВСУ, Нацгвардии, администрации Богодуховского района Харьковской области и Сумской областной детской клинической больницы.
Часть машин латвийцы передадут:
- Национальной полиции Украины;
- Краматорской городской военной администрации;
- Краматорскому городскому совету;
- Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова;
- Золочевскому сельскому совету;
- Арбузинскому поселковому совету;
- Сокольницкому сельскому совету;
- Остерскому сельскому совету.
Программа передачи конфискованных автомобилей для Украины действует с 10 марта 2023 года. За это время Украина получила уже 676 машин, которые используют как для военных, так и для гражданских нужд.
Передача конфискованных авто Украине
Напомним, в феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.
Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.
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