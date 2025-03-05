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Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Латвия, Среда 05 марта 2025 20:22
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Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей Фото: Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Латвии принял решение передать Украине еще 31 автомобиль, который ранее конфисковали у нетрезвых водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Как отмечается, после конфискации авто принадлежат латвийскому государству, которое имеет право безвозмездно передать их украинской стороне.

Общая стоимость конфискованных авто - 98 755 евро.

Автомобили поступят в распоряжение ВСУ, Нацгвардии, администрации Богодуховского района Харьковской области и Сумской областной детской клинической больницы.

Часть машин латвийцы передадут:

  • Национальной полиции Украины;
  • Краматорской городской военной администрации;
  • Краматорскому городскому совету;
  • Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова;
  • Золочевскому сельскому совету;
  • Арбузинскому поселковому совету;
  • Сокольницкому сельскому совету;
  • Остерскому сельскому совету.

Программа передачи конфискованных автомобилей для Украины действует с 10 марта 2023 года. За это время Украина получила уже 676 машин, которые используют как для военных, так и для гражданских нужд.

Передача конфискованных авто Украине

Напомним, в феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.

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