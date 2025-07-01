Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Україна отримає від Латвії 42 бронетранспортери Patria. Відповідні поставки схвалив латвійський уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.
Як зазначили в Міноборони, Україна, крім бронетранспортерів Patria, також отримає від Латвії інше військове обладнання.
"Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Він додав, що цього і наступного року Латвія надасть Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту.
У відомстві звернули увагу, що постачання цих бронетранспортерів в Україну не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.
Бронетранспортер Patria 6×6 - це сучасна колісна бронемашина, розроблена фінською компанією Patria. Машина отримала репутацію надійної, мобільної та простої в експлуатації.
Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки. У базовій версії вона захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності може бути модернізована до більш високого рівня захисту.
З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проєкт реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.
До речі, Міністерство оборони Латвії ще 10 лютого цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для поставок українським Збройним силам.
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