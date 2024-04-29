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Латвія передала Україні пакет енергетичного обладнання для відновлення ТЕС

Фото: Латвія передала Україні пакет обладнання для ремонту енергосистеми (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що до пакету допомоги увійшли високовольтний трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторної олії.

З доставкою негабаритного вантажу до призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом.

"З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив Арніс Кургс, адміністративний директор AS. Latvenergo".

 

Атаки росіян з ТЕС

Російські війська з перших місяців повномасштабного вторгнення завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Але навесні 2024 року ворог наголосив на виведенні з ладу великих ТЕС. Так, 22 березня ударами було пошкоджено блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС.

Крім того, 29 березня під час чергового обстрілу було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетика.

Через два тижні, 11 квітня, під час масованого удару по Україні було повністю зруйновано Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала електрикою три регіони – Київську, Черкаську та Житомирську області.

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