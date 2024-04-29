Латвия передала Украине пакет энергетического оборудования для восстановления ТЭС

Атаки россиян по ТЭС

Российские войска с первых месяцев полномасштабного вторжения наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но весной 2024 года враг сделал упор на выведение из строя крупных ТЭС. Так, 22 марта ударами были повреждены блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС.

Кроме того, 29 марта во время очередного обстрела были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик.

Спустя две недели, 11 апреля, во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала электричеством три региона – Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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