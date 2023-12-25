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Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто майже на 1 млн євро

Фото: Латвія передала Україні 271 автомобіль п'яних водіїв (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За даними Служби державних доходів, цього року Україні за допомогою Twitter-конвою було передано 271 автомобіль із Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Наразі до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

Ці автомобілі до України доставляє Twitter-конвой під керівництвом Рейнісу Позняка.

Twitter-конвой Рейніса Позняка розпочав роботу у лютому 2022 року. За час існування проекту в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 мільйонів євро, які вирушали туди щотижня.

У червні цього року Європарламент присудив володарю титулу "Людина Європи у Латвії" Рейнісу Позняку Премію громадянина Європи.

Рішення влади Латвії

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державі – як підтримку українського суспільства.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно , у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

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